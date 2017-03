Senave centrará el combate de langostas en Dpto. de Boquerón Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Fuente Diario Digital ABC Color. El combate a las langostas en la Región Occidental, como parte de la declaración de emergencia fitosanitaria, se concentrará más bien en el departamento de Boquerón, puesto que es la zona donde se encuentra la mayoría de los nueve focos detectados, de acuerdo a informes dados ayer, incluidas declaraciones hechas por la gobernadora del Alto Paraguay, Marlene Ocampo, en cuyo departamento el lugar más afectado es Florida, ubicado a unos 50 kilómetros de Toro Pampa.

Horas antes, en una rueda de prensa en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el titular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), Óscar Cabrera, informó que la emergencia fitosanitaria declarada en los dos departamentos es por 60 días y que se destinarán G. 945 millones a las tareas de combate a la citada plaga. Dijo que detectaron nueve focos en total en el Chaco, y que ahora iniciarán acciones conjuntas a fin de disminuir potenciales daños a cultivos y la producción en general. Harán fumigaciones y solo si es necesario lo harán por vía aérea.

La ejecutiva departamental dijo que ellos pidieron la declaración de emergencia para Alto Paraguay por prevención y también en solidaridad con el departamento vecino, Boquerón, zona con mayor presencia de la plaga. “Boquerón es el más afectado y nosotros (Alto Paraguay) no queremos estar desprevenidos. El desplazamiento de los “tuku” es de oeste a este y queremos estar prevenidos por si suceda lo imponderable”, respondió la gobernadora ante la consulta.

“Esperemos que no haya necesidad de prolongar por más de 60 días esta emergencia (...). Bolivia ha destinado en una primera etapa casi US$ 700.000 (Senave destinará lo equivalente a unos US$ 160.000), lo que significa que el impacto que tenemos no es tan grande como lo es en el vecino país”, apuntó Cabrera.