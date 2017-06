Liste der neuen Bußgelder im Straßenverkehr 2017 Escrito por Osvaldo Schapansky Escrito por Osvaldo Schapansky

Liste der neuen Bußgelder im Straßenverkehr 2017

Asunción: Mit der Erhöhung des Mindestgehaltes werden auch die Geldbußen bei Verstößen im Straßenverkehr teurer. Wie die Zeitung ABC Color berichtete, werden die Bußgelder in Mindest-Tagelöhnen berechnet. Ein Tageslohn beträgt damit zur Zeit 75.558 Guaranies.

Für die schwersten Vergehen werden 20 Tagelöhne fällig. Dazu gehören beispielsweise Trunkenheit am Steuer, die Weigerung einen Alkoholtest zu machen, oder das Fahren gegen die Fahrtrichtung. Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen werden 4 bis 10 Mindest-Tageslöhne fällig, für das Motorradfahren ohne Helm 11 Tageslöhne. Die Straßenpatrouille, die sogenannte „Policia Caminera“, hat nach eigenen Angaben im ersten Halbjahr 15 Milliarden Guaranies in Form von Strafzetteln eingenommen.(ABC Color, La Nacion)

Hier der Link zur aktuellen kompletten Liste: LISTADO DE ARTÍCULOS NUEVA LEY 5016/14

Eine Liste der häufigsten Verkehrsdelikte in Paraguay, und ihre jeweiligen Bußgelder:

1. Mit einem verfallenen Führerschein unterwegs sein – 10 Tageslöhne – 755.580.

(Circular con licencia vencida - 10 jornales - G. 755.580.)

2. In einem Fahrzeug ohne einen Führerschein für die entsprechende Kategorie unterwegs zu sein – 10 Tageslöhne – 755.580.

(Circular un vehículo sin la licencia correspondiente por categoría - 10 jornales - G. 755.580.)

3. Das Fehlen jeglichen Zubehörs und Systems im Fahrzeug – 6 Tageslöhne – 453.348.

(Por no tener todos los accesorios y sistemas en el vehículo - 6 jornales - G. 453.348.)

4. Das Fehlen eines Sicherheitsgurts – 6 Tageslöhne – 453.348.

(No tener cinturón de seguridad - 6 jornales - G. 453.348.)

5. Kaputte Glasscheiben – 2 Tageslöhne – 151.166.

(Tener vidrios rotos - 2 jornales - G. 151.116.)

6. Das Fehlen von Scheinwerfern – 5 Tageslöhne – 377.790.

(No tener faros - 5 jornales - G. 377.790.)

7. Dokumentübergabe zu verweigern – 15 Tageslöhne – 1.133.370.

(Negarse a entregar documentos - 15 jornales - G. 1.133.370.)

8. Den Führerschein nicht dabeizuhaben – 5 Tageslöhne – 377.790.

(No llevar consigo la licencia de conducir - 5 jornales - G. 377.790.)

9. Ohne Kennzeichen oder mit einem unlesbaren Kennzeichen unterwegs zu sein – 10 Tageslöhne – 755.580.

(Circular sin chapa o con chapa ilegible - 10 jornales - G. 755.580.)

10. Ohne Feuerlöscher oder Warndreieck unterwegs zu sein – 5 Tageslöhne – 377.790.

(Circular sin matafuegos o balizas - 5 jornales - G. 377.790.)

11. Nicht angeschnallt sein – 6 Tageslöhne – 453.348.

(No usar cinturón de seguridad - 6 jornales - G. 453.348.)

12. Unerlaubtes Überholen – 10 Tageslöhne – 755.580.

(Adelantamiento indebido - 10 jornales - G. 755.580.)

13. Unerlaubte U-Wende – 10 Tageslöhne – 755.580.

(Giro indebido en U - 10 jornales - G. 755.580.)

14. Rote Ampel überfahren – 15 Tageslöhne – 1.133.370.

(Cruzar luz roja - 15 jornales - G. 1.133.370.)

15. Nicht die rechte Spur beibehalten – 4 Tageslöhne – 302.232.

(No mantener el lado derecho - 4 jornales - G. 302.232.)

16. Nicht über Stand- oder Hochlicht zu verfügen – 5 Tageslöhne – 377.790.

(No tener luz alta o luz baja - 5 jornales - G. 377.790.)

17. Die entsprechenden Lichter nicht eingeschaltet haben – 4 Tageslöhne – 302.232.

(No llevar las luces reglamentarias encendidas - 4 jornales - G. 302.232.)

18. Alkohol-Test zwischen 0,001 mg/l und 0,199 mg/l – 3 Tageslöhne – 226.674.

(Alcotest desde 0,001 mg/l hasta 0,199 mg/l - 3 jornales – 226.674.)

19. Alkohol-Test zwischen 0,200 mg/l und 0,799 mg/l – 10 Tageslöhne – 755.580.

(Alcotest desde 0,200 mg/l hasta 0,799 mg/l - 10 jornales - G. 755.580.)

20. Auf der dem Gegenverkehr vorbehaltenen Fahrbahn zu fahren – 20 Tageslöhne – 1.511.160.

(Circular en contramano - 20 jornales - G. 1.511.160.)

