San Bernardino: Das Altenheim von San Bernardino soll von einer Kommission aus drei Organisationen überprüft werden. Wie aus ABC Color zu entnehmen war, gehören zu der Untersuchungs-Kommission qualifizierte Personen aus dem Umwelt Sekretariat, dem Nationalen Sanierungsdienst Essap und dem IPS. Dieses Komitee soll nun das Wohnzentrum zur Unterstützung und Hilfe für ältere Menschen untersuchen, nachdem vor Ort ein Abflussrohr entdeckt worden war, das direkt in den Ypacarai See führt. Wie der Präsident des Unternehmens ESSAP sagte, sollten die besagten Rohre dazu dienen, die Abwasserflüsse zu entlasten. Der Infrastruktur Direktor des IPS, Gustavo Masi hingegen sagte, das die Rohre nicht für Abwasser sondern als Abfluss fürs Regenwasser dienen sollen. (abc)

Asunción: Seit Mitternacht hat die Nationale Stromverwaltung ANDE, die Versorgung des elektrischen Stroms zu 100 Prozent wiederhergestellt. Dieser war durch den Brand an der Strom Station in Fernando de la Mora unterbrochen worden. Darüber informierte die staatliche Nachrichtenagentur IP-Paraguay. Der Stromausfall betraf etwa 24.000 Nutzer aus der Umgebung. Im Laufe des heutigen Mittwochs soll die Stromversorgung dann wieder wie gewohnt ablaufen. Wie der Ingenieur der ANDE, Jorge Gamarra erklärte, werden sie den Ladungstransfer überwachen, damit die Stromkreise nicht überfordert werden. Die Explosion eines Generators der Station Tres Bocas in der Stadt Fernando de la Mora, hatte einen Brand verursacht, der viele Nutzer aus den umliegenden Städte ohne elektrischen Strom sitzen ließ. (ipp)

Nueva Italia: Die Asphaltierungarbeiten der Wegstrecke zwischen Nueva Italia und Carapeguá soll in diesem Monat fertig gestellt werden. Wie La Nacion informierte, sei dies besonders wichtig für Nutzer, die vom Departament Central in den Süden des Landes reisen möchten. Mit der neuen Strecke umgehen sie den Stau in der Stadt Paraguari, der an jedem Wochenende verzeichnet wird. Die neu asphaltierte Strecke beinhaltet 31,3 Kilometer, berichtete der Straßenbau Direktor des Ministeriums für öffentliche Bauten und Verkehr – MOPC. Wie es hieß, handele es sich bei dieser Wegstrecke um eine strategische Straße, welche die Departamente Paraguarí und Zentral verbinde. Hier könne zu jederzeit gefahren werden und ermögliche ein schnelleren Verkehr. Dies kommt auch den Produzenten aus 13 Siedlungen in Carapeguá zugute, die nun jederzeit ihre Produkte in die wichtigsten Handelszentren bringen können. (lanac)

Asunción: Paraguay ist nicht mehr der arme Vetter des Mercosur. So hieß es in mehreren Medien aus dem Nachbarland Brasilien, die über den derzeitigen Aufschwung in Paraguay berichteten. Wie La Nacion den Reporter von TV Globo aus Brasilien zitierte, entdecken die brasilianischen Industrien, dass Paraguay eine Art neues China darstellt. Wie die Brasilianer sagten, bieten ihr Nachbarland so viele Vorteile, dass es billiger kommt, die Sachen in Paraguay zu produzieren, als sie von Asien kommen zu lassen oder gar in Brasilien herzustellen. Brasilien verliert unterdessen Unternehmen und Arbeitsstellen. Aber Paraguay habe bereits 116 ausländische Unternehmen angezogen, von diesen seien 80 Prozent aus Brasilien. Die Einrichtungen von der paraguayischen Regierung, um Investitionen und Fabriken anzulocken, sind die Hauptgründe für den Einzug des produktiven Kapitals in Paraguay.(lanac)



Asunción/Rom: Horacio Cartes will sich mit dem Papst Franziskus treffen. Wie der Außenminister Eladio Loizaga gegenüber Ultima Hora informierte, soll das Treffen in diesem Jahr in Rom stattfinden. Somit wäre es der dritte Besuch, bei dem der Papst den paraguayischen Präsidenten in Rom empfangen werde, hieß es. Das Treffen soll während Cartes seiner Reise durch Asien und Europa stattfinden. In der kommenden Woche rechnet Cartes damit, die Arabischen Emirate zu besuchen und danach auch Italien und die Schweiz aufzusuchen. (uh)

Asunción: Mehr als 60 Prozent der Paraguayer, die nach Spanien reisen, werden weder unterstützt noch aufgenommen. Laut offiziellen Daten des Konsulats in Madrid, erhalten viele Landesleute in Spanien nur prekäre Beschäftigungen. Wie die paraguayische Botschafterin in Madrid, Concepción Domínguez sagte, habe die Fluglinie Air Europa die Anzahl von Direktflügen von Asunción nach Madrid erhöht. Wie die Botschafterin erklärte, stieg die Zahl der Zurückgewiesenen von 340 Personen im Jahr 2015 auf 557 im Jahr 2016 an. Die meisten der paraguayischen Landsleute in Spanien arbeiten in den Haushalten, wo sie putzen, Tiere hüten und Senioren besorgen. (py.com)

Asunción: Die INERAM verbessert ihre Dienstleistungen an Patienten. Diese Verbesserungen wurden dank einer Spende aus Taiwan möglich, informierte die staatliche Nachrichtenagentur IP-Paraguay. Wie es hieß, erhielt das Nationale Institut der Atemwegs- und Umwelt Erkrankungen – INERAM heute 10 Betten für die Kinder Abteilung. Diese wurden ihnen von der China -Taiwan Regierung überreicht. Zudem konnten auch Verbesserungen an den Gebäuden des spezialisierten Zentrums vorgenommen werden. Insgesamt hat die Regierung aus China – Taiwán dem Gesundheitsministerium 50 Betten zukommen lassen. Die übrigen 40 gehen in Gesundheitszentren des Inlands und des Großraum Asuncións. (ipp)